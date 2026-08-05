Çin yakıt ihracatında baskıyı azaltıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin, İran savaşı sonrasında sıkılaştırdığı yakıt ihracatı kontrollerini ikinci ay üst üste gevşetti. Rafinerilere verilen yeni izinler, benzin, dizel ve jet yakıtında Asya piyasasına daha fazla ürün gönderilmesinin önünü açtı.

Yeni programın tam olarak uygulanması halinde Çin’in ağustostaki toplam yakıt ihracatı temmuza göre yaklaşık yüzde 44 artacak.

Doğrudan ihracat için 2,7 milyon tonluk izin

Sektör kaynaklarına göre Çinli rafinerilere, ağustos ayında Hong Kong ve Makao dışındaki ülkelere toplam 2,7 milyon ton rafine yakıt gönderme izni verildi.

İhracat programı benzin, dizel ve jet yakıtını kapsıyor. Sevkiyatların önemli bölümünün Çin’e yakın ve enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerine yönelmesi bekleniyor.

Rafinerilere, satış ve gemi organizasyonu için tanınan sürenin kısa olması nedeniyle ağustos izinlerinin bir bölümünü eylül ayında kullanma hakkı da verildi.

Bu düzenleme, rafinerilerin uygun alıcı bulmak için daha geniş bir takvim kullanmasına ve ihracat programındaki tonajın boşa çıkmamasına imkân sağlayacak.

Toplam program 3,6 milyon tona ulaşıyor

Hong Kong’a yapılacak sevkiyatlar ve Çin havalimanlarında uluslararası uçuşlara sağlanan jet yakıtı da hesaba katıldığında ağustos programının yaklaşık 3,6 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Temmuz ayındaki toplam ihracat planı 2,5 milyon tona kadar çıkmıştı. Böylece aylık programda yaklaşık 1,1 milyon tonluk artış gündeme geldi.

Yeni izinlerin tamamının kullanılması halinde Çin, iki ay içinde rafine yakıt ihracatını belirgin biçimde artırmış olacak.

Ancak açıklanan tonaj, fiilî ihracatın kesin olarak aynı seviyeye ulaşacağı anlamına gelmiyor. Rafineri marjları, navlun bedelleri, bölgesel talep ve gemi bulunabilirliği sevkiyatların büyüklüğünü etkileyebilir.

İran savaşı sonrası frene basılmıştı

Pekin yönetimi, İran savaşının enerji arzında yarattığı belirsizlik nedeniyle mart ayında yakıt ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırmıştı.

Ham petrol tedarikinde yaşanabilecek kesintilere karşı iç piyasadaki benzin, dizel ve jet yakıtı stoklarının korunması hedeflenmişti. İhracat izinleri mart-haziran döneminde önemli ölçüde düşürülmüştü.

Kısıtlamalar Çin dışındaki piyasalarda da etkili oldu. Özellikle Güneydoğu Asya’daki ülkeler Çin’den gelen dizel ve jet yakıtına bağımlı olduğu için bölgesel ürün arzı daraldı.

Çin, temmuz ayında kontrolleri gevşeterek rafinerilerin dış pazarlara yeniden daha fazla ürün göndermesine izin verdi. Ağustosta izinlerin yeniden artırılması, Pekin’in iç arz konusunda önceki aylara göre daha rahat olduğunu gösteriyor.

Asya’daki rafineri marjları baskı görebilir

Çin’den gelecek ek tonajın en doğrudan etkisinin Asya’daki rafine ürün piyasasında görülmesi bekleniyor.

Bölgeye daha fazla benzin ve dizel ulaşması, ithalatçı ülkelerin tedarik seçeneklerini artırabilir. Jet yakıtı sevkiyatlarındaki artış da havacılık sektörünün yüksek yakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı sınırlayabilir.

Ancak ek arz, Singapur ve diğer Asya merkezlerinde benzin, dizel ve jet yakıtı rafineri marjlarının gerilemesine neden olabilir.

Çinli rafinerilerin ihracatını artırması, bölgedeki Güney Koreli, Hint ve Singapurlu üreticiler açısından daha yoğun fiyat rekabeti anlamına geliyor.

Petrol talebine de destek sağlayabilir

İhracat kapısının genişletilmesi Çinli rafinerilerin üretimi artırması için yeni bir gerekçe oluşturabilir.

İç tüketimin karşılayamadığı üretimin dış pazarlara gönderilebilmesi, rafinerilerin daha fazla ham petrol işlemesine imkân sağlayacak. Bu durum Çin’in ham petrol ithalatındaki toparlanmayı da destekleyebilir.

Buna karşılık Orta Doğu’daki enerji akışının yeniden bozulması veya iç piyasada beklenmedik bir arz sorunu yaşanması halinde Pekin ihracat izinlerini yeniden azaltabilir.

Piyasanın bundan sonraki aşamada izleyeceği temel başlıklar, 3,6 milyon tonluk programın ne kadarının kullanıldığı ve eylül ayında ihracat kontrollerinin aynı ölçüde gevşek tutulup tutulmayacağı olacak.