Çinli devler Brezilya'da üretim üsleri kuruyor

Brezilya, 2025 yılında Çinli yatırımcıların dünya genelindeki en gözde durağı olma unvanını geri kazandı. Brezilya-Çin İş Konseyi (CEBC) tarafından paylaşılan veriler, ülkenin toplam Çin yatırımları içinden %10,9 pay aldığını gösterdi. Brezilya'yı %6,8 ile ABD ve %5,7 ile Guyana takip etti.

Brezilya'da onlarca farklı projeye yayılan Çin yatırımları, toplamda 6,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Çinli şirketlerin Latin Amerika'nın en büyük ekonomisindeki varlıklarını çeşitlendirme çabalarıyla birlikte 2024 yılına oranla %45'lik bir artışa işaret etti.

Çin yatırımları Brezilya ekonomisinde vites yükseltti

Güney Amerika temsilcisi, son beş yıllık süreçte Çinli yatırımcılar için dünyanın en önemli destinasyonları arasında ilk beş içindeki yerini korudu. Ülke, daha önce 2021 yılında da küresel listenin zirvesinde yer almıştı. Yatırımcılar için Brezilya'nın sunduğu fırsatlar arasında yerel para biriminin seyri, geniş tüketici pazarı ve zengin doğal kaynaklar öne çıkıyor.

Temiz enerji kaynaklarının bolluğu, Pekin merkezli sermaye gruplarının bu coğrafyaya olan ilgisini diri tutuyor. CEBC İçerik ve Araştırma Direktörü Tulio Cariello, dünyada bu özelliklerin tamamını bir arada sunan çok az sayıda ülke bulunduğuna dikkat çekti.

Madencilik ve enerji alanında sermaye akışı hızlandı

Elektrik sektörü, Brezilya'ya akan Çin sermayesinde liderliğini sürdürürken, madencilik alanında da dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Madencilik sektörüne yönelik yatırımlar, 2025 yılında önceki döneme göre üç katına çıktı. Bu durum, hammadde tedarik zincirindeki stratejik ortaklığın derinleştiğini kanıtladı.

Otomotiv sektörü ise toplam yatırımların %15,8'ini oluşturarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Çinli otomotiv devleri, bölgedeki üretim kapasitelerini artırmak için Batılı üreticilerin tesislerini devralarak hibrit ve elektrikli araç odaklı merkezlere dönüştürdü.

Otomotiv ve teknoloji sektörleri stratejik öncelik kazandı

GWM ve BYD gibi markalar, daha önce Batılı otomobil üreticilerine ait olan fabrikaları satın alarak Brezilya'yı birer üretim üssü haline getirdi. Bu stratejik hamleler sonucunda her iki şirket de Brezilya pazarında satış rakamlarını hızla yukarı taşıdı. Sermaye akışı sadece ağır sanayi ile sınırlı kalmayıp dijital alanlara da yayıldı.

Bilgi teknolojileri, lojistik, elektronik imalatı ve dijital ekonomi hizmetleri de Çin sermayesinden pay aldı. Özellikle tüketici elektroniği alanında yeni markaların pazara girişi, Brezilya'nın uzun vadeli bir stratejik öncelik olarak görüldüğünü doğruladı.

Küresel enerji dönüşümü yatırım kararlarını şekillendiriyor

Çin yatırımları üzerinde Brezilya'nın yerel enerji politikaları ve küresel dekarbonizasyon hedefleri belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Enerji geçişi ve yeni enerji teknolojileri alanındaki projelerin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zinciri dönüşümleri, Çinli şirketleri Brezilya gibi güvenli ve kaynak zengini pazarlarda kalıcı olmaya itiyor. Veriler, madencilik ve sanayi sektörlerindeki büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da korunacağına işaret ediyor.