Çin enerjide yeşil dönüşümü hızlandırıyor

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Çin hükümeti, perşembe günü yayımladığı yeni enerji sektörü beş yıllık planı kapsamında 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yarısını fosil olmayan kaynaklardan elde etmeyi planlıyor. Pekin yönetimi, 2025 yılı için ilgili oranı yüzde 42.3 olarak belirlemişti. Analistler, açıklanan yeni yenilenebilir enerji hedeflerinin sektörün son dönemdeki büyüme ivmesine kıyasla muhafazakar kaldığını ifade ediyor. Uzmanlar, fiili Çin temiz enerji kurulumlarının resmi hedefleri aşabileceğini öngörüyor.

Yeni plana göre rüzgar ve güneş enerjisi, 2025 yılındaki yüzde 22'lik payından 2030 yılında tek başına yüzde 30'a yükselecek. Greenpeace Doğu Asya Politika Danışmanı Yao Zhe, elektrik tüketimindeki büyümenin gelecek beş yılda yüzde 5 barajını aşmasının beklendiğini vurguluyor. Tüketim artışı sebebiyle enerji sektörü emisyonları 2026 ile 2030 yılları arasında artmaya devam edebilir. Belirlenen yeni takvim, Çin temiz enerji stratejisinin 2030'dan önce karbon emisyonlarında zirveyi görme taahhüdüyle uyumluluk gösteriyor.

Çin temiz enerji kapasite hedefleri yatırımları etkileyebilir

Rüzgar ve güneş gücü, 2025 sonundaki yüzde 47 seviyesinden 2030 yılında kurulu kapasitenin yüzde 50'sini aşarak 2.700 gigavata (GW) ulaşacak. Politika Danışmanı Zhe, kapasite hedefinin mevcut yenilenebilir dağıtım hızına kıyasla belirgin bir yavaşlama anlamına geldiğini savunuyor. Mevcut iklim hedefleriyle uyuşan kapasite projeksiyonu, Çin temiz enerji yatırımlarındaki güncel yavaşlamayı tersine çevirmekte yetersiz kalabilir. Pekin, yeşil dönüşüm konusunda küresel liderliğini korurken, aynı zamanda dünyanın en büyük karbon emisyonu üreten ülkesi konumunda bulunuyor.

Pekin yönetimi, beş yıllık dönemde enerji sektörünün karbon emisyon yoğunluğunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı taahhüt ediyor. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi Analisti Qi Qin, emisyon yoğunluğu hedefinin oldukça mütevazı olduğunu ifade ediyor. Yıllık yüzde 4 ila yüzde 5 arasındaki üretim artışlarında emisyonların dengelenmesi için yoğunluğun yüzde 17 ila yüzde 23 azalması gerektiğini hesaplayan Qin, mevcut hedefi yetersiz buluyor. Sektör temsilcileri, Çin temiz enerji politikasının küresel karbon dengesi üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

Depolama ve hidrojen üretiminde yeni dönem



Hükümet, pompaj depolamalı hidroelektrik dışındaki enerji depolama kapasitesini 2030 yılına kadar 300 GW seviyesine çıkarmayı planlıyor. Önceki planlarda 2027 yılı için 180 GW hedefi yer alıyordu. Yenilenebilir hidrojen üretimi ise 2025 yılı için belirlenen yıllık 100.000 ila 200.000 tonluk eski hedeften 2030 yılında yıllık 2 milyon metrik tona yükselecek. Planlama kurulu, Çin temiz enerji dönüşümü çerçevesinde kömür tüketiminin 2030 yılına kadar zirveye ulaşacağı hedefini yinelerken, net bir miktar belirtmiyor.

Yeni strateji belgesinde, geleceğin inovasyon alanları arasında uzay tabanlı güç istasyonları öne çıkıyor. Pekin yönetimi, yeni teknolojiyi gelecek beş yılda yapay zeka operasyonları için planlanan uzay tabanlı veri merkezlerine enerji sağlamakta kullanmayı tasarlıyor. Küresel enerji piyasası oyuncuları, Çin temiz enerji hamlelerinin tedarik zincirleri üzerindeki yansımalarını yakından analiz ediyor. Küresel üreticiler, Çin temiz enerji pazarındaki regülasyon değişikliklerini yakından takip ediyor.