Çin yönetiminde tarifeler sonrası sürpriz değişiklik

Çin yönetimi, uluslararası ticaret politikalarında önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi açıklamaya göre, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde Ticaret Bakan Yardımcısı olarak görev yapan 58 yaşındaki Li Chenggang, Wang Shouwen’in yerine Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve uluslararası ticaret müzakerelerinden sorumlu üst düzey temsilci olarak atandı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda, 59 yaşındaki Wang Shouwen’in görevini Li Chenggang’a devrettiği belirtildi. Li'nin atanması, Pekin’in küresel ticaret masasında yeni bir stratejiye hazırlandığı yorumlarına yol açtı.

2 isim daha görevden alındı

Görev değişimi yalnızca ticaretle sınırlı kalmadı. Üst düzey bürokraside yapılan kapsamlı değişiklikler kapsamında Ulusal Göç İdaresi Başkanı Wang Zhizhong ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong da görevden alındı.

Gelişmeler, Çin’in hem iç politikada hem de dış ilişkilerde yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.