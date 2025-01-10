Çin yuanı 16 ayın en düşük seviyesinde! Merkez Bankası'nın hamleleri yetmedi

Çin Merkez Bankası (PBOC), devlet tahvili alımlarını geçici olarak askıya alacağını açıklamasının ardından yuan piyasasında dalgalanmalar yaşandı. Bu karar ilk etapta tahvil getirilerinde artışa neden olurken, yuan daha sonra 16 ayın en düşük seviyesi olan dolar başına 7,3324'e geriledi.

PBOC, tahvil alımlarını askıya alma gerekçesi olarak piyasadaki tahvil sıkıntısını gösterdi. Banka, devlet tahvili piyasasında arz ve talep koşullarına bağlı olarak alımlara ilerleyen dönemde devam etmeyi planladığını açıkladı.

Tahvil piyasasında hareketlilik

Kararın ardından Çin'in 30 yıllık devlet tahvilinin getirisi beş baz puan, 10 yıllık tahvilin getirisi ise dört baz puan yükseldi. Analistler, PBOC'nin tahvil alımını durdurma kararının para birimini savunmaya yönelik bir hamle olduğunu değerlendirdi.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, PBOC'nin devlet tahvili getirisinin daha fazla düşmesini ve bunun döviz kuru üzerindeki baskıyı artırmasını istemediğini belirtti. Çin tahvil getirileri, Kasım ayından bu yana piyasalardaki tahvil alım yoğunluğu ve para politikasında gevşeme beklentileriyle düşüş eğilimindeydi.

Yuan üzerindeki baskı sürüyor

Nomura analistleri tarafından yayımlanan bir notta, PBOC'nin yuanın keskin bir şekilde değer kaybetmesini önlemekte daha kararlı bir tutum sergilediği vurgulandı. Analistler, PBOC'nin zorunlu karşılık oranı (RRR) ve faiz indirimlerinin zamanlamasını daha ihtiyari bir yaklaşımla yönlendirdiğini ifade etti.

Pekin’in, yuanın dolar karşısında kademeli bir şekilde zayıflamasına izin vermesi beklenirken, deflasyonist baskılar ve tarife riskleriyle mücadele kapsamında daha kapsamlı önlemlere başvurabileceği öngörülüyor.