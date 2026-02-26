Çin yuanı doları ezdi: USD/CNY tarihi düşüşte, destek seviyesi tehlikede!

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin tarife kararı ve ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda belirsizliği körüklerken, Çin yuanı (CNY), değer kaybı ticaretinin hız kazanmasıyla birlikte yükselişe geçerek ABD dolarını (USD) geride bırakıyor.

USD/CNY döviz kuru 6,8365 ile Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken 14 haftadır düşüşünü sürdüren kur, geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyenin yaklaşık yüzde 7 altında bulunuyor.

Çin yuanı yükseliş trendinde

ABD dolarındaki değer kaybı ile birlikte Çin yuanı (CNY) karşısında USD/CNY döviz kuru düşüşünü sürdürürken, bu gelişme diğer Asya para birimlerinin performansına da yansıdı. Güney Kore wonu (KRW) karşısında USD/KRW paritesi geçen yıl 1,485 seviyesindeyken 1,425'e geriledi.

Singapur, Malezya ve Endonezya gibi diğer Asya para birimleri de bu yıl değer kazanmaya devam etti. Benzer şekilde, Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosu gibi gelişmekte olan piyasa para birimleri de son aylarda yükseliş gösterdi.

Tarifelerin iptali en çok Çin'e yaradı

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın tarifelerini iptal etmesi ve 150 gün süreyle geçerli olacak yüzde 10'luk yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ile başlayan süreç analistler göre en çok Çin'e ve Çin yuanına yaradı.

Analistler güçlenen Çin ekonomisinin, büyük ölçüde ABD'den ayrıştığına işaret ederken Çin'in ihracatının geçen yıl keskin bir artış gösterdiğine, ticaret fazlasının ise 1 trilyon doları aştığına dikkat çekti.

Diğer tarafta ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aşarken, İran'la yaklaşan savaşın durumu daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. Piyasa katılımcıları, ABD'nin bu borcu ödeme yeteneği konusunda giderek daha fazla endişe duyarken durum, yatırımcıların uzun vadeli ABD tahvillerine talebini etkiliyor.

Yuanda yavaş ve kontrollü güçlenme hedefi

Öte yandan Çin Halk Bankası'nın yuanın kontrollü değer kazanmasına izin vereceğini açıklamasının da Çin yuanı, ABD doları karşısında destekledi. Bankanın referans kuru 6,9228 olarak belirlenirken, yuanın yavaş ve kontrollü bir şekilde güçlenmesi hedefleniyor.

Analistlere göre doların yuan karşısındaki değeri, teknik göstergeler ve Çin'in para politikası etkisiyle düşüş trendini sürdürecek. Kur, Eylül 2024'teki kritik 7 seviyesinin altına gerilerken, paritenin Ocak 2023'teki kilit destek seviyesi olan 6,6962'ye kadar gerileyebileceği öngörülüyor.