Çin’de 11 yıllık batarya muafiyeti bitti, maliyet kavgası başladı

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Çin’in elektrikli otomobil sektöründe yeni bir maliyet kavgası başladı. Lityum-iyon bataryalarda 2015’ten bu yana uygulanan tüketim vergisi muafiyetinin sona ermesinin ardından batarya üreticileri yeni vergiyi müşterilerine yansıtmak isterken otomobil üreticileri buna direniyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil ve batarya pazarında başlayan pazarlık, Çin’de süren sert fiyat rekabetinin üzerine yeni bir maliyet baskısı ekliyor.

11 yıllık muafiyet sona erdi

Çin, bataryalara yönelik tüketim vergisini 2015 yılında yüzde 4 olarak belirlemiş ancak lityum-iyon gibi bazı teknolojileri sektörün gelişimini desteklemek amacıyla vergiden muaf tutmuştu.

Bu dönem 1 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.

Yeni düzenlemeyle lityum-iyon bataryalar, lityum birincil bataryalar, nikel-metal hidrit bataryalar, cıvasız birincil bataryalar ve vanadyum akış bataryaları yüzde 2 tüketim vergisine tabi tutulmaya başladı.

Oran 1 Eylül 2027’den itibaren yüzde 4’e çıkarılacak.

Böylece Çin, hızla büyüttüğü batarya sektörüne sağladığı uzun süreli vergi avantajlarından birini kademeli biçimde geri çekiyor.

Batarya üreticileri maliyeti aktarmak istiyor

Verginin yürürlüğe girmesiyle sektörün önündeki temel soru, yeni maliyetin kim tarafından karşılanacağı oldu.

Batarya üreticileri yüzde 2’lik vergiyi otomobil üreticilerine verdikleri fiyatlara eklemek istiyor.

Çin’in büyük batarya üreticilerinden bazıları eylül ayından itibaren sevk edilen yurt içi siparişlerde tüketim vergisini müşterilerine yansıtma hazırlığı yaptı.

Ancak elektrikli otomobil üreticileri bu maliyeti kabul etmek istemiyor.

Taraflar arasında verginin tamamen otomobil üreticisine yansıtılması veya maliyetin batarya şirketiyle paylaşılması konusunda görüşmeler sürüyor.

Otomobilcilerin kârı zaten daralıyor

Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin itirazının arkasında sektörde devam eden sert fiyat rekabeti bulunuyor.

Ülkede otomobil üreticileri uzun süredir satış hacmini artırmak için fiyat indirimlerine ve yoğun kampanyalara başvuruyor. Buna iç talepteki zayıflama ve bazı teşviklerin azalması da eklenince şirketlerin kâr marjları üzerindeki baskı arttı.

Yılın ilk yarısında Çin’in önde gelen 11 elektrikli otomobil üreticisinin toplam net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 geriledi.

Buna karşılık önde gelen yedi batarya üreticisinin toplam kârı aynı dönemde yüzde 49 arttı.

Bu fark, yeni verginin kimin tarafından karşılanacağı konusundaki tartışmayı daha da sertleştiriyor.

Bir otomobilde maliyet ne kadar artabilir?

Daha önce yapılan sektör hesaplamaları yüzde 2’lik batarya vergisinin bir elektrikli otomobilin üretim maliyetine yaklaşık 1.000 yuan ekleyebileceğine işaret ediyor.

Tek bir araç için sınırlı görünen bu tutar, yüz binlerce veya milyonlarca araç üreten şirketlerde önemli bir toplam maliyete dönüşebiliyor.

Üstelik verginin 2027’de yüzde 4’e çıkacak olması otomobil üreticilerinin yalnızca bugünkü maliyeti değil, gelecek yıl oluşacak yeni fiyat dengesini de hesaplamasına neden oluyor.

Şirketlerin bu yükü tüketici fiyatlarına yansıtması halinde Çin’deki elektrikli otomobil fiyat savaşının yönü de değişebilir.

Yeni nesil bataryaya vergi yok

Pekin aynı anda yeni nesil batarya teknolojilerine önemli bir avantaj sağladı.

Sodyum-iyon bataryalar, katı hal bataryaları ve yakıt hücreleri 1 Eylül 2026 ile 31 Aralık 2028 arasında tüketim vergisinden muaf tutulacak.

Yeni nesil güneş hücrelerinden perovskit, tandem ve galyum arsenit teknolojileri de aynı muafiyetten yararlanacak.

Bu ayrım, Çin’in olgunlaşan lityum-iyon sektöründeki desteği azaltırken yeni teknolojilere yatırımı teşvik etmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Katı hal ve sodyum-iyon bataryaların vergi dışında bırakılması, şirketlerin teknoloji yatırımlarında bu alanlara daha fazla kaynak ayırmasına da neden olabilir.

Batarya sektöründe güç dengesi değişiyor

Vergi kavgası, Çin’de batarya üreticileri ile otomobil şirketleri arasındaki ilişkinin zaten değişmeye başladığı bir döneme denk geldi.

Bazı büyük otomobil üreticileri tek bir batarya tedarikçisine bağımlılığı azaltmak için farklı üreticilerle çalışmaya ve kendi batarya projelerini geliştirmeye yöneliyor.

Aynı zamanda Çin yönetimi de sektörde aşırı kapasite ve yıkıcı fiyat rekabetini azaltmaya çalışıyor.

Yeni tesis izinlerinin sınırlandırılması, tedarikçilere ödeme sürelerinin kısaltılması ve şimdi vergi muafiyetlerinin kaldırılması, sektörün büyümeden çok kârlılık ve verimlilik dönemine geçmeye başladığının işaretleri olarak görülüyor.

Türkiye’ye etkisi nereden gelebilir?

Çin, küresel lityum-iyon batarya üretim zincirinin merkezinde bulunuyor. Bu nedenle ülkedeki üretim maliyetlerinde kalıcı bir değişiklik, yalnızca Çin iç pazarını değil dünya genelindeki batarya ve elektrikli araç fiyatlamasını da etkileyebilir.

Türkiye açısından ilk izlenecek alan Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar ve batarya kullanan enerji depolama sistemleri olacak.

Ancak yüzde 2’lik verginin doğrudan Türkiye’deki nihai satış fiyatlarına aynı oranda yansıyacağını söylemek mümkün değil. Üreticilerin maliyeti paylaşması, fiyat rekabeti, ihracat stratejileri ve diğer vergi kalemleri nihai etkiyi belirleyecek.

Daha önemli yapısal değişim ise yeni nesil teknolojilerde ortaya çıkabilir. Çin’in katı hal ve sodyum-iyon bataryaları vergiden muaf tutması, önümüzdeki yıllarda bu teknolojilerin maliyet avantajını artırarak küresel batarya rekabetinin yönünü değiştirebilir.