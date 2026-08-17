Çin’de 87 milyar dolarlık burger savaşı: Herkes bu pazara koşuyor

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Çin’de tüketicinin harcamalarda daha seçici davranması restoran sektöründe beklenmedik bir kazanan yarattı. Bir zamanlar ağırlıklı olarak McDonald’s, KFC ve Burger King gibi yabancı zincirlerle özdeşleşen burger, artık kahve markalarından hotpot devlerine kadar çok farklı oyuncuların girmeye çalıştığı büyük bir rekabet alanına dönüşüyor.

Pazarın cazibesi yalnızca burger satışlarından kaynaklanmıyor. Çin’de Batı tipi fast-food pazarının büyüklüğü 2025’te yaklaşık 499,65 milyar yuan, yani 74,1 milyar dolar olarak hesaplanırken 2027’de 587,09 milyar yuana ulaşması bekleniyor. Mevcut kur üzerinden bu rakam yaklaşık 87 milyar dolara karşılık geliyor.

Çinlinin tercihi değişti, burger öne çıktı

Ekonomik belirsizlik Çinli tüketicinin restoran tercihlerini değiştiriyor. Daha küçük haneler, yalnız yaşayanların artması ve genç kentli çalışanların hızlı öğün ihtiyacı; daha ucuz, taşınabilir ve tek kişilik yiyeceklere olan talebi artırıyor.

Burger bu değişimden en fazla yararlanan ürünlerden biri oldu. Tüketici araştırmalarında katılımcıların yüzde 55’i Batı tipi fast-food ürünleri arasında burgeri tercih ederken, Çin’de burger kategorisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla yaklaşık 18,4 milyar dolara ulaştı. Pazarın 2035’e kadar yıllık ortalama yüzde 8,7 büyümesi bekleniyor.

Buradaki temel avantaj fiyat. Tam servis restoranında birkaç farklı yemek sipariş etmek yerine tek burgerle öğünün tamamlanabilmesi, özellikle öğrenciler ve genç çalışanlar açısından maliyeti aşağı çekiyor. Et, sebze ve ekmeğin aynı üründe birleşmesi de burgeri hızlı tüketim için güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Five Guys geldi, iki saat kuyruk oluştu

Rekabetteki iştahın en çarpıcı örneklerinden biri Five Guys oldu. ABD merkezli burger zinciri ağustos başında Pekin’de Chaoyang Joy City ve Xidan Joy City’de ilk noktalarını açtı.

Markanın Pekin’e gelişi tüketiciden yoğun ilgi gördü. Bazı müşterilerin sipariş verebilmek için iki saatten fazla beklediği belirtilirken ortaya çıkan kuyruk, Çin burger pazarındaki talebin uluslararası zincirler açısından neden cazip hale geldiğini de gösterdi.

Five Guys Çin’e tamamen yeni girmiş değil. Marka 2021’de Şanghay’da ana kara Çin’deki ilk restoranını açmıştı. Pekin hamlesi ise zincirin ülkenin büyük şehirlerindeki varlığını genişletme stratejisinin yeni aşamasını oluşturuyor.

Pizza Hut altı ayda 200 noktayı geçti

Burger savaşının en agresif oyuncularından biri ise aslında pizza markası. Yum China’nın işlettiği Pizza Hut, restoranlarının yanında çalışan Burger Bar konseptini yalnızca altı ay içinde 200’den fazla noktaya taşıdı.

Şirket yıl sonuna kadar Burger Bar sayısını 500 ile 600 arasına çıkarmayı hedefliyor. Bu gerçekleşirse yeni konsept Pizza Hut’ın Çin’deki toplam restoran ağının yaklaşık onda birine ulaşacak.

Pizza Hut burger satışına 2024’te başladı. Kategori kısa sürede markanın satışları içinde belirgin bir pay almaya başlarken şirket, burgerlerden bu yıl 1 milyar yuanın üzerinde gelir bekliyor. Bunun Pizza Hut Çin’in toplam gelirinin yaklaşık yüzde 5-6’sına karşılık gelmesi öngörülüyor.

Bu hamle Pizza Hut açısından yalnızca menü genişletmek anlamına gelmiyor. Marka, daha önce ağırlıklı olarak grup halinde pizza yiyen müşteriye hitap ederken burger sayesinde tek başına yemek yiyen, paket servis kullanan ve daha düşük fiyat arayan tüketiciye ulaşmaya çalışıyor.

Hotpotçudan kahveciye herkes burgere giriyor

Çin’deki yarışın ilginç tarafı, pazara yalnızca geleneksel fast-food zincirlerinin girmemesi. Ülkenin en tanınmış hotpot markalarından Haidilao temmuz ayında Huanxianbao adıyla yeni bir konsept başlattı.

Yeni zincirin menüsünde burgerin yanında pizza, makarna ve kızarmış tavuk da bulunuyor. Böylece sıcak tencere yemeğiyle büyüyen bir şirket, Çinli tüketicinin değişen alışkanlıklarını yakalamak için doğrudan Batı tipi fast-food alanına girmiş oldu.

Kahve zinciri M Stand de bazı kentlerde burger odaklı mağazalar açıyor. Yerli burger zincirleri de büyürken McDonald’s, KFC, Burger King ve Shake Shack gibi küresel markalar çok daha kalabalık bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalıyor.

Wendy’s 1.000 restoranlık plan yaptı

Pazardaki büyüme beklentisi yeni yabancı oyuncuları da çekiyor. Wendy’s mayıs ayında deneyimli bir restoran işletmecisiyle franchise anlaşması yaptığını ve önümüzdeki 10 yıl içinde Çin’de 1.000’e kadar restoran açmayı planladığını duyurdu.

Bu hedef Wendy’s açısından son derece büyük bir ölçeğe işaret ediyor. Şirketin 2026’nın ilk çeyreği sonunda ABD dışında yaklaşık 1.450 restoranı bulunurken yalnızca Çin için açıklanan uzun vadeli hedef mevcut uluslararası ağının önemli bölümüne denk geliyor.

Üstelik Wendy’s bu hamleyi kendi iç pazarında zorlandığı bir dönemde yapıyor. ABD satışlarındaki baskıya karşı uluslararası faaliyetlerini büyütmek isteyen şirket açısından Çin, yeni büyümenin başlıca adreslerinden biri haline geliyor.

Paket servis burgerin elini güçlendiriyor

Burgerin Çin’de hızla yayılmasının arkasında ülkenin güçlü paket servis kültürü de bulunuyor. Çinli tüketicilerin yüzde 43’ü haftada en az bir kez eve veya iş yerine yemek siparişi verirken küresel ortalama yaklaşık yüzde 23 seviyesinde.

Burger bu sisteme oldukça uygun. Kolay taşınması, tek kişilik siparişe uygun olması ve büyük restoran menülerine kıyasla teslimat sırasında daha az sorun yaratması markaların ürünü paket serviste öne çıkarmasına imkân tanıyor.

Bu nedenle restoran zincirlerinin hedefi yalnızca masada yemek yiyen müşteri değil. Mobil uygulamadan öğle yemeği sipariş eden ofis çalışanı, üniversite öğrencisi ve hızlı yemek isteyen küçük haneler de yeni burger savaşının merkezinde yer alıyor.

87 milyar dolarlık pazarda savaş yeni başlıyor

Çin’de burger kategorisinin kendisi yaklaşık 18,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda. Ancak markaların asıl gözü 2027’de yaklaşık 87 milyar dolara çıkması beklenen daha geniş Batı tipi fast-food pazarından mümkün olduğunca büyük pay almakta.

Bu nedenle rekabet artık yalnızca McDonald’s ile Burger King arasındaki klasik mücadeleden ibaret değil. Pizza Hut burger satıyor, hotpot devi ayrı marka kuruyor, kahve zincirleri burger mağazaları açıyor ve yeni Amerikan markaları ülkeye giriyor.

Tüketici daha ucuz ve pratik yemek aradıkça burgerin Çin restoran sektöründeki ağırlığının artması bekleniyor. Ancak oyuncu sayısındaki hızlı artış, büyüyen pastanın yanında fiyat rekabetini ve mağaza açma yarışını da sertleştirecek.