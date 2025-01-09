Çin'de araç satışları büyümeye devam ediyor

Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Çin'de aralık ayının otomobil satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artış göstererek dördüncü kez üst üste büyüme kaydetti.

Üst üste dördüncü büyüme

Geçen ay, 2,66 milyon adetlik satış gerçekleşirken, 2024 yılının tamamında toplam satışlar, yüzde 5,3'lük bir artışla 23,1 milyon adede ulaştı ve üst üste dördüncü kez büyüme kaydedilmiş oldu.

Tesla'dan 10 bin 839 araç ihracı

Tesla, aralık ayında 10 bin 839 araç ihraç ederken, BYD'nin ihracat rakamı 37 bin 337 araç olarak belirlendi. Yeni enerjili araçların ihracatında aralık ayında yüzde 21,5'lik bir artış yaşanırken, 2024 yılı boyunca yeni enerjili araç ihracatında yüzde 24,3'lük bir büyüme kaydedildi.