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Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ilk 9 ayda yüzde 18,9 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), 2022'nin ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artış gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 18,9 artarak 155,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Aynı dönemde hizmetler sektöründeki yatırımlar yüzde 6,7, yüksek teknoloji alanında ise yüzde 32,3 arttı.

Çin ekonomisi, ilk 9 ayda yüzde 3 büyüyerek, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

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