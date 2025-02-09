Çin'de eflasyon artan gıda ve hizmet fiyatlarının etkisiyle hızlandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici fiyat endeksinin ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,5 arttığını bildirdi. Aralık ayında yüzde 0,1 artan tüketici fiyatları için beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Gıda fiyatları yükseldi

Gıda fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,4 artarak aralık ayındaki yüzde 0,5'lik düşüşten tırmandı. Gıda dışı fiyatlar aralık ayındaki yüzde 0,2 artışın ardından, ocak ayında yüzde 0,5 artarak hızlandı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, aralık ayındaki yüzde 0,4'lük artıştan daha yüksek bir oranda, yıllık bazda yüzde 0,6'ya yükseldi.

Ekonomistler tarafından iç talebin bir ölçüsü olarak izlenen Çin'in çekirdek TÜFE'si, ocak ayında üst üste dördüncü ay istikrarlı bir şekilde yükselerek Pekin'in teşvik önlemlerinden sonra talebin geçici olarak toparlandığının sinyalini verdi.

Manşet enflasyonda domuz eti etkisi

İstatistik bürosuna göre, manşet enflasyonu yükselten fiyatlar arasında, domuz eti fiyatları başı çekti ve ocak ayında yıllık bazda yüzde 13,8 arttı. Sinema ve performans biletlerinin fiyatları yüzde 11,0 ve uçak biletlerinin fiyatları yüzde 8,9 artarak, diğer etkenler oldu.

İstatistik Bürosu, Çin'in üretici fiyat endeksinin aralık ayında olduğu gibi ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,3 düştüğünü bildirdi. Ekonomistlerin tahmini, üretici fiyatlarının geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 2,2 düşmesi yönündeydi.

Çin'de üretici fiyatları iki yıldan fazla bir süre deflasyonda devam ediyor.