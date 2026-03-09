Çin’de enflasyon beklentileri aştı: Üç yılın en yüksek seviyesi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Açıklanan oran ekonomistlerin yüzde 0,8 seviyesindeki beklentisini aşarken, Ocak ayında kaydedilen yüzde 0,2’lik artışın ardından en güçlü toparlanma olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda ise fiyatlar Şubat’ta yüzde 1 yükselerek ekonomistlerin yüzde 0,5’lik tahmininin üzerine çıktı.

Çekirdek enflasyon 2019’dan bu yana zirvede

Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,8 artarak Mart 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Pinpoint Asset Management Başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang, Pazartesi günü yayımladığı notta, “Çin Yeni Yılı sırasında hizmet sektöründeki fiyat artışları piyasanın beklediğinden daha güçlü. Bu etkinin tatil sonrasında devam edip etmeyeceği şu aşamada net değil” dedi.

Tatil harcamaları hizmet fiyatlarını artırdı

Resmi veriler, hizmet fiyatlarının yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldiğini ve bunun manşet TÜFE’ye 0,54 puanlık katkı sağladığını gösterdi. Artışta tatil döneminde seyahat, evcil hayvan bakımı, araç servisi, sinema ve restoran gibi hizmetlere yönelik talebin güçlenmesi etkili oldu.