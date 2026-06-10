Çin'de enflasyon enerji maliyetlerinin etkisiyle beklentileri aştı

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Çin'in üretici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,9 artarak Temmuz 2022 döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ulusal İstatistik Bürosu verileri, piyasanın yüzde 3,8 olan artış beklentisini geride bıraktı. Endeks nisan ayında yüzde 2,8 oranında yükselmişti. Aylık bazda üretici fiyatları nisan ayındaki yüzde 1,7 seviyesinden yavaşlayarak yüzde 0,5 oranında arttı.

Küresel enerji maliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kapanma tehlikesi endüstriyel fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ordularının şubat ayının sonlarında İran topraklarına yönelik başlattıkları askeri operasyonlar sonrasında petrol piyasalarında arz endişeleri tırmandı. Çin enflasyonu göstergelerinden üretici fiyatları, eylül 2022 sonrasında ilk kez mart ayında pozitif bölgeye geçerek yıllar süren deflasyonist eğilimi kırdı. Hükümetin şirketlerin fiyat kırma yarışını engelleme kampanyalarına rağmen artan emtia maliyetleri, şirket karlarını sıkıştırarak ihracata olan bağımlılığı derinleştiriyor.

Çin'de tüketici harcamaları zayıflıyor

Çin enflasyonu tarafında tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi endeksin yüzde 1,3 oranında artması yönündeydi. Tüketici fiyatları nisan ayında da yüzde 1,2 oranında yükseliş göstermişti. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 oranında düşerken domuz eti fiyatları yüzde 16,1 oranında geriledi.

Volatil yapısıyla bilinen gıda ve enerji maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1,1 oranında arttı. Tüketici fiyatları nisan ayındaki yüzde 0,3 oranındaki aylık artışın ardından mayıs ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0,1 oranında geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu uzmanları, tüketici fiyatlarındaki yıllık yukarı yönlü hareketin temelinde benzin, altın mücevherat ve çeşitli hizmet fiyatlarındaki artışın yattığını raporluyor. Orta Doğu krizinin yarattığı enerji şoku, Çin enflasyonu dinamiklerini değiştirerek hanehalkının isteğe bağlı harcama iştahını önemli ölçüde zayıflatıyor.

Akaryakıt zamları otomobil satışlarını düşürdü

Pekin yönetimi şubat ayından itibaren dizel perakende fiyatlarını metrik ton başına 1.530 yuan yani 225,89 dolar artırdı. Hükümet benzin fiyatlarını ise aynı dönemde metrik ton başına 1.590 yuan yükseltti. OilChem verileri, Çin genelinde benzin ve dizel tüketiminin nisan ayındaki yüzde 16 oranındaki düşüşün ardından mayıs ayında yıllık bazda yüzde 13 azaldığını ortaya koyuyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, Çin enflasyonu seyrini etkileyerek ulaşım sektöründe belirgin bir daralma yaratıyor.

Çin Binek Otomobil Birliği sekreteri Cui Dongshu tarafından sağlanan veriler, yurt içi otomobil pazarındaki sert daralmayı doğruluyor. Birlik rakamları ışığında satılan araç sayısı mayıs ayında yüzde 22,3 oranında azaldı. Ülke genelinde toplam araç satışları yılın ilk beş aylık döneminde ise yüzde 19,7 oranında gerileme kaydetti. Çin enflasyonu üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri olan petrol fiyatlarındaki sert yükselişler, geleneksel benzinli araç satışlarını vurarak ülke içindeki ulaşım sektörü talebini belirgin bir biçimde aşağı çekiyor.