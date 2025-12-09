Çin’de fiyatlar dibe vurdu, dünya pazarı gerildi: Ekonomistlerden kritik uyarı

New York Times’a göre Çin’deki fiyatların uluslararası piyasalara kıyasla belirgin biçimde düşük seyretmesi, küresel ekonomide önemli bozulmalara işaret ediyor. Düşük faizler ve zayıf ekonomi politikalarının baskısıyla değer kaybeden yuan, Çin ürünlerini dünya genelinde olağan dışı ucuz hale getiriyor. Yuanın yıl boyu ABD doları karşısında 7,1 seviyelerinde kalması, ülkenin ihracat fazlasını 1 trilyon doların üzerine taşımış durumda.

İç talep zayıf, kapasite fazlası sorun haline geldi

Konut sektöründeki uzun süreli durgunluk, hanehalklarının servetini ve harcamalarını azaltırken iç talebi ciddi biçimde bastırıyor. Yıllardır borçla büyüyen üretim sektöründe oluşan kapasite fazlası da firmaları agresif fiyat indirimine mecbur bırakıyor. Son gelişmelerle birlikte, Çin’deki düşük fiyat baskısını kalıcı hale getiriyor.

Yapay zekâ ve teknoloji sektörleri ön plana çıkıyor

Başbakan Li, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde stres yarattığını belirterek yapay zekânın ticaretin merkezine yerleştiğini söyledi. Çin’in geliştirdiği DeepSeek gibi teknolojilerin sanayi dönüşümünü hızlandırdığı, akıllı robotlar ve giyilebilir teknolojilerin ülkenin yeni büyüme alanları olduğu vurgulandı.

Politbüro mesajı: Daha güçlü adımlar gelebilir

Nomura analistleri, Politbüro’nun aralık bildirisine eklenen “ters döngüsel önlemler” ifadesinin Pekin’in artan endişelerini gösterdiğini belirtiyor. Önümüzdeki iki ayda destekleyici politikaların açıklanabileceği, ancak emlak krizine kalıcı çözüm sağlayacak yapısal reformların hâlâ belirsiz olduğu ifade ediliyor.

İhracatta artış geçici olabilir

Kasım verileri ihracatta beklenenin üzerinde artışa işaret etse de Nomura, bu trendin sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. Çin’in ihracat büyümesinin:

2025’te %5,

2026’da %4,

2027’de %3,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

ABD-Çin ilişkilerindeki ateşkesin geçici olduğu, yükselen gerilimlerin Avrupa dahil birçok bölgede yeni korumacı tedbirleri tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor.