Çin'de hizmetler sektöründe ekonomik aktivite, mayısta iç talepteki artışa bağlı olarak hızlanma işareti verdi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta önceki aya göre 0,4 puan artarak 51,1 oldu.

Eylül 2024'ten beri en düşük seviyedeydi

Endeks, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle nisan ayında eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Her ne kadar gümrük vergileri hizmetler ticaretini kapsamasa da mal ticaretindeki ek tarifelerin girdi maliyetlerini artırması ve ticaret geriliminin sebep olduğu ekonomik belirsizlik sektörü olumsuz etkilemişti.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi ise nisanda 0,1 puan artarak 50,2'ye yükselmişti.

İmalat sektöründeki aktivite daraldı

Öte yandan imalat sanayindeki aktiviteyi ölçen Caixin İmalat PMI Endeksi, mayısta 2,1 puan azalarak 48,3'e geriledi.

Endeks, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez daralma seyrine girerken Kovid-19 salgının etkilerinin hissedildiği Kasım 2022'den bu yana en hızlı düşüşü gösterdi.

Mayısta dış talepteki düşüş hızlanırken yeni ihracat siparişleri alt endeksi Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) resmi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de mayısta önceki aya göre 0,5 puan artışla 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürmüştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.