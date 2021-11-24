Çin'de ilk ülke ormanı Türkiye tarafından kurulacak

‘Doğudaki Tanıtım Elçilerimiz: Çin’deki Türkler’ programına konuşan Türkiye’nin Guangzhou (Guanco) Başkonsolosu Kurtuluş Aykan, Çin’deki yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çin’de ilk ülke hatıra ormanının Türkiye tarafından kurulacağını söyleyen Aykan, “Başkonsolosluğumuz tarafından Türkiye Yunus Emre Hatıra Ormanı’nın oluşturulması amacıyla 1 Aralık 2021 saat 10.00’da Guanco’da bulunan Haizhu Wetland Park’ta ağaç dikim töreni gerçekleştireceğiz. Söz konuşu Türkiye ormanı, Çin'de yetişkin ağaçlardan müteşekkil ilk kez oluşturulacak yabancı bir ülkenin hatıra ormanı olması bakımından da önemlidir.” diye konuştu.

Guanco Başkonsolosluğu’nun görev bölgesinde Güney Çin’de bulunan 4 eyaletin yer aldığını belirten Aykan, Guangdong, Fujian, Guanxi ve Hainan’dan oluşan eyaletlerin toplam nüfusunun yaklaşık 230 milyon olduğunu bildirdi.

Çin'in Türkiye'ye yönelik yatırımları hızlandı

Başkonsolosluğun bulunduğu Guangdong 1,6 trilyon dolarlık GSYH’siyle Çin’in eyaletleri arasında ilk sırada bulunduğuna dikkat çeken Aykan, “2020 yılında Guangdong bölgesinde yerleşik firmaların ihracatı 628 milyar dolar, ithalatı 395 milyar dolar ve toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 1 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece Guangdong eyaletinin rakamları bile sorumlu olduğumuz bölgenin dış ticaret açısından önemini göstermektedir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Çin’den Türkiye’ye yönelik yatırımların hızlandığını söyleyen Aykan, şunları kaydetti: “Ülkemizde yabancı yatırımlar için son derece uygun koşullar bulunuyor. Biz Çinli firmaları Türkiye’ye davet ediyoruz. Türkiye’deki firmalara da tavsiyem, mal aldıkları Çinli firmaları Türkiye’ye davet etsinler, beraber yatırım yapsınlar. Bizim görev bölgemizde bulunana Oppo, Mcdodo gibi firmaların yatırımları gerçekleşti Türkiye’de. Bu sayının artacağına inanıyorum.”

“Türk Ticaret Odası çalışmalarını önemsiyoruz”

Başta Kanton fuarı olmak üzere diğer fuarlar hakkında da bilgi veren Başkonsolos Aykan, söyle devam etti: “Firmalarımız COVID-19 öncesi, İstanbul Ticaret Odası’nın organize ettiği milli katılımımız sayesinde, sadece Çin’den değil dünyanın değişik ülkelerinden müşteriler buluyordu. Bu anlamda Kanton fuarı sadece Çin pazarına değil, dünyanın pek çok değişik pazarına girmek açısından da önemli bir fuar. Aslında firmalarımıza sadece Kanton Fuarı değil Güney Çin’de yapılan diğer fuarlara da katılmalarını öneririm. Örneğin yeni başkonsolosluk açılması çalışmalarının sürdürüldüğü Chengdu ve çevresi de bir ağırlık merkezidir. Firmalarımıza bu merkezlerin her birini değerlendirmelerini, sadece belli merkezlere takılı kalmamalarını öneririm. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin’deki temsilcileri olarak vatandaşlarımızın, firmalarımızın haklarını, yeni iş imkanlarını elde etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, günümüz dünyasında sivil toplum kuruluşları da çok önemli rollere sahipler. Bu açıdan Çin’de kurulacak olan Türk Ticaret Odası çalışmalarını önemsiyoruz. İş dünyamızın bir çatı altında olması iş birliği olanaklarını artıracak. Diplomatlar olarak, bu konuda yürütülen çalışmalara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz.”