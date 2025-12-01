Çin’de imalat, beklentileri boşa çıkardı: Olumlu tabloya ulaşamadı

Çin’de imalat sektörüne ilişkin PMI, Kasım ayında beklentilerin aksi yönünde daralma gösterdi.

Hafta başında açıklanan özel sektör anketi, zayıf iç talebin dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Tahminlerin altında kaldı

S&P Global tarafından hazırlanan RatingDog Çin Genel İmalat PMI endeksi, Kasım’da 49,9 seviyesine inerek ekonomistlerin 50,5’lik tahmininin altında kaldı. PMI’da 50 puanın üzeri büyümeye, altı ise küçülmeye işaret ediyor.

Genellikle ihracata çalışan üreticileri kapsadığı için resmi göstergelere kıyasla daha iyimser sonuçlar veren özel anket, Eylül’deki 51,2 ve Ekim’deki 50,6 seviyelerinden sonra belirgin bir yavaşlama sinyali verdi.