Çin'de iş güveni tüm zamanların en düşük seviyesinde

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası yıllık pozisyon raporunda, ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden iş insanları ve yatırımcılar, ülkede iş yapan işletmelerin, ekonominin kötüye gidişi ve süregelen düzenleyici engeller nedeniyle 'kritik eşiğe' geldiğini, kazanç beklentisindeki düşüşün riskleri göze alınamayacak duruma getirdiği uyarısında bulundu.

Çin'de iş yapan şirketlerin yüzde 71'inin kâr marjlarının küresel ortalamaya eşit veya daha düşük olduğuna dikkati çekilen raporda, şirketlerin yüzde 44'ünün kârlılıklarının geleceğine dair karamsar olduğu vurgulandı. Çin'i bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretimi, yabancı şirketlerin piyasaya ve kamu ihalelerine erişimine yönelik düzenleyici engeller ve giderek siyasallaşan iş ortamı, iş güvenini olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında sayıldı.

İç talebi canlandırın!

Raporda, Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund'un, "Çok sayıda şirket kritik eşiğe ulaşmış durumda. İş yapmanın zorlukları kazançları giderek daha fazla gölgelerken yatırımcılar Çin'de operasyonlarını daha yakından sorgular hale geldi" ifadeleri aktarıldı.

Yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Covid-19 sonrasında kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 dönenimde 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.

Yatırım yasağı bulunan sektörlerin sayısı 29'a düşürüldü

Pekin yönetimi, yabancı yatırım akışını yeniden canlandırma çabaları kapsamında bazı sektörlerde yabancı sermayeye erişim yasaklarını kaldırmıştı. 8 Eylül'de yayımlanan güncellenen 'negatif listede' yatırım yasağı bulunan sektörlerin sayısı 31'den 29'a düşürülmüştü.

Yabancı yatırımcılara belirli şehirlerde hastane işletme ve biyoteknoloji sektöründe insan kök hücresi ve gen terapisi teknolojilerinde araştırma ve uygulama yapabilme olanağı sağlanmıştı, imalat sanayindeki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı.