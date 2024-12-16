Çin'de işsizlik artarken iç talepteki zayıflık ekonomiyi etkilemeye devam ediyor

Ekimde ekonomik canlandırma tedbirlerinin etkisiyle iç talepteki artış şubattan beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nın açıkladığı verilere göre Kasım ayı ekonomik verileri ise tüketimdeki artış hızının yavaşladığına işaret ederken, iç talepteki zayıflığın yanı sıra gayrimenkul yatırımlarındaki süregelen düşüşün ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisi devam etti.

Sanayi üretimi artış ivmesini korudu

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak, ekimdeki 5,3'lük artışın ivmesi hızlanarak sürdürdü. Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 11 ayda yıllık yüzde 3,3 artarak ilk 10 aydaki yüzde 3,4 artış oranının gerisine düştü.

İşsizlik artıyor

Ekimde yüzde 5 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı kasımda yüzde 5,1'e yükseldi. Çin ekonomisi, yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda 'yüzde 5 civarında' olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti. Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Ekonomide canlandırma adımları

Çin Merkez Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düşüşteki gayrimenkul sektörünü canlandırmaya, yerel yönetimlerin borç problemlerini ve finansman sorunları çözmeye, tüketici ve yatırımcı güvenini artırmaya yönelik bazı aşamalı politika adımlarını duyurmuştu.

Ülkenin en yüksek yönetim organı olan Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, bu ay yaptığı toplantıda, hükümete ve ekonomik kurumlarına 2025'te 'daha aktif bütçe ve gevşek para politikası izlenmesi' çağrısı yapmıştı. Merkezi hükümetin Ekonomik Çalışma Konferansı'nda da 2025'te iç talebin geliştirilmesi için bütçe açığı oranının, yatırımların sürdürülmesi için de iç borçlanmanın artırılması gereğine işaret edilmişti.