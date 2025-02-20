Çin'de kredi faiz oranları sabit tutuldu

Çin'de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Ülkede gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) sabit tutuldu.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabitlendi.

2024'te üç kez faiz indirimi yapılmıştı

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Merkez Bankasının ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında 2024'te kredi faiz oranlarında 3 kez indirim yapılmıştı.

Gayrimenkul sektörünü canlandırmak amaçlanmıştı

Krizdeki gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla Şubat 2024'te emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüş, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 4,20'den 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te sabit bırakılmıştı.

Temmuz 2024'te her iki kredi faiz oranında da 10'ar baz puan indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmişti.

Kredi faiz oranlarında Ekim 2024'te 25'er baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise 3,85'ten 3,6'ya inmişti.