Çin'de ortaklık arayışı sürüyor: Apple, Siri ve ChatGPT için Tencent ve ByteDance ile masada!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını Çin pazarına genişletmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Şirket, yapay zeka özelliklerini Çin'de satılan iPhone'lara entegre etmek için ülkenin iki büyük teknoloji şirketi Tencent ve TikTok'un sahibi ByteDance ile masaya oturdu.

Yapay zeka için ortaklık girişimi

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, görüşmeler henüz erken aşamalarda ve henüz resmi bir anlaşma yapılmadı. Apple’ın, Siri sesli asistanının fotoğraf düzenleme, belge oluşturma ve sunum hazırlama gibi özelliklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Kaynaklar, bu kapsamda OpenAI’nin popüler yapay zeka modeli ChatGPT’yi iPhone’lara entegre etmeyi planlayan Apple’ın, Çin’deki yasal düzenlemeler nedeniyle yerel ortaklara yöneldiğini ifade etti.

Çin'de sıkı düzenlemeler ve pazar zorlukları

Çin’de üretken yapay zeka hizmetlerinin halka sunulması için hükümet onayı gerekiyor. ChatGPT'nin Çin’de erişime kapalı olması, Apple’ı yerel düzenlemelere uygun alternatifler aramaya yöneltti.

Apple, Çin’de pazar payı kaybıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde Tencent ve ByteDance gibi yerel devlerle iş birliği yaparak, yapay zeka özelliklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor.

Gelecekteki olası yenilikler

Uzmanlar, Apple’ın Çin’deki yapay zeka girişimlerinin, şirketin küresel stratejisini güçlendirebileceğini ve yerel ortaklıklarla pazardaki konumunu yeniden sağlamlaştırabileceğini belirtiyor. Görüşmelerin ilerleyen aşamalarında, daha kapsamlı yapay zeka entegrasyonlarının tanıtılması bekleniyor.