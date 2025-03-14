Çin’de pazar hızla büyüyor! Elektrikli araç satışlarında büyük artış

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında elektrikli araç üretimi ve satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış yaşandığı bildirildi.

Toplam satışlardaki payı yüzde 41,9

Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak sınıflandırılan şarj edilebilir hibrit, bataryalı ve yakıt hücreli araçların üretimi 888 bine, satışları ise 892 bine ulaştı. Elektrikli araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 91,5, satışları ise yüzde 87,1 oranında artarken, toplam araç satışları içindeki payı yüzde 41,9 seviyesine çıktı.

Geçen yılın şubat ayında NEV üretimi yüzde 16 düşüşle 464 bine, satışları ise yüzde 9,2 gerileyerek 477 bine inmişti. CAAM Genel Sekreter Yardımcısı Çın Şıhua, "Hükümetin tüketimi teşvik eden politikaları ve tüketici ürünleri takas programlarının uygulanmasıyla Çin otomotiv endüstrisinin istikrarlı gelişimini sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.