Çin’de piyasalar COVID-19 endişeleri ile düştü

29 Haziran 2020

Çin’in COVID -19 salgınından etkilenen ekonomisi toparlanmaya başlarken vaka sayılarında görülen keskin artış etkisiyle hisse senedi piyasalarında düşüş görüldü.

Kapanışta CSI300 endeksi yüzde 0.7, Shanghai Composite yüzde 0.6 ve teknoloji ağırlıklı olan endeks ChiNext Composite yüzde 0.4 düştü.

Çinli yatırımcılar, Ejderha Kayığı Festivali ertesinde, Wall Street’te görülen yüzde 2’lik düşüş, COVID-19 vakalarında görülen keskin artış ve küresel can kaybı sayısının 500 bini aşmasından etkilendiler.

Küresel piyasalarda görülen dalgalanma ve COVID-19 vakalarının yeniden yükselmesi küresel piyasalarda toparlanmaya dair olumlu havayı tersine çevirdi.

Çin’de faaliyet gösteren sanayi firmalarının karları son altı ay içinde ilk defa yükselirken, Çin Resmi İstatistik Ofisi Kıdemli İstatistikçisi Zhu Hong, “Piyasala talebi göreceli olarak zayıf kalmaya devam ediyor ve karlarda toparlanmanın sürdürülebilirliği ile ilgili daha fazla gözlem yapılması gerekiyor” dedi.

Çin merkez Bankası’ndan Pazar günü yapılan açıklamada ülkenin ekonomik büyümesinin önünde, gelişme işaretleri ve işletmelerin yeniden faaliyete geçmelerine rağmen, kimi engeller bulunduğu belirtildi.