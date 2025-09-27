Çin’de sanayi kârları ağustosta tekrar büyüme kaydetti

Çin'in sanayi kârları ağustos ayında tekrar büyüme kaydetti, temmuz ayındaki düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Ancak bu toparlanmaya rağmen, ülkenin ekonomik yavaşlama ve talep sıkıntılarına dair endişeler devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, sanayi kârları ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artış göstererek temmuz ayındaki yüzde 1,5'lik yıllık düşüşü tersine çevirdi. Ocak-temmuz dönemindeki yüzde 1,7'lik düşüşe kıyasla, ilk sekiz ayda kârlar yüzde 0,9 arttı.

Veriler, ilk sekiz ayda devlete ait firmaların kârlarının yüzde 1,7 düştüğünü, özel sektör firmalarının yüzde 3,3 artış kaydettiğini ve yabancı firmaların ise yüzde 0,9 yükseliş bildirdiğini gösterdi.

Sanayi kârı rakamları, ana faaliyetlerinden yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon dolar) gelir elde eden firmaları kapsıyor.