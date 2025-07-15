Çin’de sanayi üretimi yükseldi, perakende satışlar yavaşladı

Çin ekonomisine ilişkin haziran ayı verileri, üretim tarafında toparlanma sinyali verirken, tüketim cephesinde yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Bu rakam, Mayıs ayındaki yüzde 5,8'lik büyümenin üzerine çıkarken, ekonomistlerin yüzde 5,7’lik artış beklentisini de aştı. Bu aynı zamanda Mart 2024’ten bu yana en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

Buna karşın, tüketici harcamalarını yansıtan perakende satışlar aynı dönemde yüzde 4,8 arttı. Mayıs ayında bu oran yüzde 6,4 seviyesindeydi. Beklentiler ise Haziran’da yüzde 5,4’lük bir artış yönündeydi. Bu veriler, Çin'de iç talepte zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

Ekonomik faaliyetlerin bir başka göstergesi olan sabit varlık yatırımları da yılın ilk yarısında yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Ancak bu oran, hem analistlerin yüzde 3,6’lık beklentisinin hem de Ocak-Mayıs dönemindeki yüzde 3,7’lik büyümenin gerisinde kaldı. Bu da altyapı ve imalat yatırımlarında yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, sanayi üretimindeki ivmenin dış talepteki toparlanmadan kaynaklandığını, ancak tüketici güveninin hala istenen seviyeye ulaşmadığını belirtiyor. Konut piyasasındaki zayıf seyir, hanehalkı borçluluğu ve iş güvencesizliği gibi faktörlerin tüketici harcamalarını baskılamaya devam ettiği ifade ediliyor.

Ekonomistler, Çin'in 2025 yılı büyüme hedefini yakalayabilmesi için iç talebi canlandıracak yeni teşvik adımlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.