Çin'de sanayinin yüzde 99,1'i iş başı yaptı

20 Mayıs 2020

Global Times'ın haberine göre Çin'de 18 Mayıs itibariyle büyük sanayi kuruluşlarının yüzde 99,1'i iş başı yaptılar. Bu oran Nisan ayında yüzde 98 seviyesindeydi.



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre iş başı yapan şirketlerin işe başlattıkları personel oranı da yüzde 95,4 olarak gerçekleşti. Sanayi Bakanlığı yaptığı açıklamada, endüstriyel ekonominin yukarı yönlü trendini ikinci çeyrekte de devam ettirmesinin beklendiğini belirtirken, toparlanma için hala biraz zamana ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Şirketlerin üretim ve operasyonlarının hala büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Bakanlık, bununla birlikte yabancı şirketlerin yüzde 40'ının yakın gelecekte Çin'deki yatırımlarını artıracaklarını ifade ettiklerini de bildirdi.