Çin'de telefon pazarı yüzde 15 daraldı: Huawei büyüdü, Xiaomi sert düştü

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Çin'in akıllı telefon pazarında daralma hızlandı. IDC'nin 2026 üçüncü çeyrek verilerine göre üreticilerin sevk ettiği cihaz sayısı üst üste altıncı çeyrekte de azaldı. Genel kayba karşın Huawei büyürken başlıca rakipleri küçüldü.

Uluslararası araştırma şirketi IDC'nin 13 Ekim'de açıklanan öncü verilerine göre Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 15,4 azalarak 57,9 milyon adede geriledi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 olan yıllık daralma oranının üçüncü çeyrekte belirgin biçimde büyümesi, dünyanın en büyük telefon pazarlarından birinde tüketici talebinin daha da zayıfladığını gösterdi.

Huawei 12,2 milyon telefonla liderliğini korudu

Çin pazarındaki gerilemeye karşın Huawei, büyük üreticiler arasında yıllık bazda çift haneli sevkiyat artışı sağlayan tek marka oldu. Şirket, üçüncü çeyrekte 12,2 milyon akıllı telefon sevk ederek yaklaşık yüzde 21 pazar payına ulaştı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Huawei'nin geniş ürün yelpazesi ve rakiplerine kıyasla daha sınırlı fiyat artışları, şirketin daralan pazarda büyümesini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterildi. Bununla birlikte Huawei'nin ikinci çeyrekte yüzde 22,6 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 21'e geriledi. Dolayısıyla şirket yıllık sevkiyatlarını artırsa da bir önceki çeyreğe göre pazar payında düşüş yaşadı.

Apple ikinci sırada kaldı, üç Çinli rakip sert düştü

Apple, Çin akıllı telefon pazarında yüzde 17,8 payla ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak şirketin sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azaldı. IDC değerlendirmesine göre yeni iPhone modellerine yönelik talep beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık bu yıl daha az modelin piyasaya sunulması, Apple'ın toplam sevkiyatlarını sınırladı.

Çinli üreticilerde ise kayıplar daha belirgin oldu.

- Vivo: Sevkiyatlar yüzde 24,9 azaldı.

- Xiaomi: Sevkiyatlar yüzde 20,4 geriledi.

- Oppo: Sevkiyatlar yüzde 17,6 düştü.

Böylece üç büyük Çinli üretici de pazarın genelinden daha sert daralma yaşadı. Honor ise önde gelen markalar arasında sevkiyatlarını bir önceki çeyreğe göre artırmayı başaran tek üretici oldu. Ancak bu artış yıllık değil, çeyreklik karşılaştırmaya dayanıyor.

Telefon fiyatları yükseldi, tüketici alımı erteledi

Çin'deki düşüşün temel nedenlerinden biri, bellek çipleri ve diğer elektronik bileşenlerin maliyetlerindeki artış oldu. Telefon üreticileri, yükselen maliyetleri karşılamak amacıyla bazı modellerde fiyat artırırken bazı ürünlerin donanım özelliklerini ve satış stratejilerini yeniden düzenledi.

IDC analisti Arthur Guo'nun değerlendirmesine göre maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına aktarılması, zaten zayıf olan talebi daha da baskılıyor.

Tüketicilerin yeni fiyatlara uyum sağlamak için telefon değiştirmeyi ertelemesi, özellikle fiyatlara duyarlı ürün gruplarında talebin azalmasına yol açıyor. Bu durum pazarda dikkat çekici bir terslik yarattı: Satılan ürün miktarı azalırken telefonların fiyatları yükselmeye devam etti.

Altı çeyreklik düşüşün ardından gözler 2027'de

Çin akıllı telefon pazarında üst üste altıncı çeyrekte yaşanan daralma, yılın son bölümüne ilişkin beklentileri de zayıflattı. IDC, bellek ve diğer bileşen maliyetlerinin önümüzdeki çeyreklerde yüksek kalabileceğini öngörüyor.

Araştırma şirketine göre yılın son çeyreğinde çok sayıda yeni modelin piyasaya çıkacak olması, pazarın belirgin biçimde toparlanması için yeterli olmayabilir.

Üstelik maliyet baskısının 2027'nin büyük bölümünde sürmesi ve telefon değiştirme sürelerinin daha da uzaması ihtimali bulunuyor.

Türkiye'deki telefon fiyatlarını etkiler mi?

Çin, akıllı telefon üretiminde ve elektronik bileşen tedarikinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle Çin'deki üretim maliyetleri ve fiyatlama politikaları, küresel telefon sektörünün genel eğilimi açısından önem taşıyor.

Özellikle bellek maliyetlerindeki artışın devam etmesi, uluslararası pazarlarda yeni modellerin fiyatlandırılmasını da etkileyebilir.

Ancak Çin'de görülen yüzde 15,4'lük sevkiyat düşüşü, Türkiye'deki telefon satışlarının da aynı oranda gerilediği veya Türkiye fiyatlarının belirli bir oranda artacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye'de tüketicinin ödeyeceği fiyatlar, üretim maliyetlerinin yanında döviz kuru, vergiler, markaların fiyat politikaları ve yerel rekabet koşullarına bağlı olarak şekilleniyor.