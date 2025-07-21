Çin'de ücret artışı yavaşladı: Tüketimde risk sinyali

Goldman Sachs tarafından yayımlanan son verilere göre, Çin'de ücret artış hızı 2025'in ilk ve ikinci çeyreğinde kayda değer bir şekilde yavaşladı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 4,5 seviyesinde olan ücret artış oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2'ye, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,9'a geriledi. Ekonomistler, bu eğilimin, Çin'in sıfır-Covid politikasından çıkış yaptığı 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana süregeldiğini belirtiyor.

Tüketim harcamalarını olumsuz etkileyebilir

Analistler, 2025'in ikinci çeyreğinde reel GSYH büyümesinin yüzde 5,2 gibi güçlü bir seviyeye ulaşmasına rağmen ücretlerdeki bu yavaşlamanın tüketim harcamalarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, ücret artışındaki ivme kaybının yılın ikinci yarısında iç tüketim büyümesi açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunurken, Çin hükümetinden iş gücü piyasasındaki baskıları hafifletmek için hedefli ve kademeli destek politikaları beklediklerini ifade etti.