Çin’de ÜFE sert düştü, TÜFE yerinde saydı

Çin’de Temmuz ayı enflasyon verileri, talep zayıflığı ve ticaret belirsizliklerinin fiyatlar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz’da yıllık bazda yüzde 3,6 gerileyerek ekonomistlerin yüzde 3,3’lük düşüş beklentisini aştı. Bu sonuç, Haziran ayında görülen yaklaşık iki yılın en düşük seviyesiyle aynı oldu.

Aylık bazda ÜFE yüzde 0,2 daraldı ve bir önceki ayki yüzde 0,4’lük düşüşe kıyasla hafif toparlanma gösterdi. Ancak fabrika çıkış fiyatlarındaki iki yılı aşkın süredir devam eden gerileme, fiyat rekabetiyle mücadeleye yönelik adımların henüz belirgin sonuç vermediğini ortaya koydu.

NBS Baş İstatistikçisi Dong Lijuan, aşırı hava koşulları ve küresel ticaret belirsizliklerinin bazı sektörlerde fiyat düşüşlerini tetiklediğini söyledi. Temmuz sonunda yapılan üst düzey toplantıda, kilit sektörlerdeki aşırı kapasite yönetiminin artırılacağı belirtilmesine rağmen, iç talebi canlandırmada zorluklar yaşandığı ifade edildi.

TÜFE sabit kaldı, çekirdek enflasyon yükseldi

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda değişim göstermedi. Bu veri, bir önceki ayki yüzde 0,1 artış ile piyasa beklentisi olan yüzde 0,1’lik düşüş arasında gerçekleşti.

Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 0,8 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gıda fiyatları ise Haziran’daki yüzde 0,3’lük gerilemenin ardından Temmuz’da yüzde 1,6 düştü.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,4 artarak, piyasalardaki yüzde 0,3’lük artış beklentisini aştı. Haziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetmişti.

Ekonomiyi zorlayan aşırı sıcaklar ve şiddetli yağışların, Temmuz ayında hem üretim hem de tüketim üzerinde baskı oluşturduğu bildirildi.