Çin’de yapay zeka oyuncak sektörü hızla büyüyor

Huawei, kasım sonunda piyasaya sürdüğü yapay zeka destekli peluş oyuncağı Smart Hanhan’ın ilk haftasında 10 binden fazla satış gerçekleştirdi. 399 yuan (57 ABD doları) fiyatla satılan oyuncak, hareket tanıma, ses ve dokunma özellikleriyle etkileşimli arkadaşlık sunuyor.

HarmonyOS 5.0 ve üzeri cihazlarla uyumlu olan Smart Hanhan, Huawei’nin sesli asistanı Xiaoyi ile doğal sohbet imkânı sağlıyor.

Oyuncak pazarı 60 milyar dolara çıkacak

Araştırma şirketi IMARK Group’a göre küresel yapay zeka oyuncak pazarı 2024’te 18,1 milyar ABD dolarından 2033’te 60 milyar ABD dolarına çıkacak. Trendin özellikle Kuzey Amerika ve Asya’da güçlü olduğu, yüksek internet penetrasyonu ve akıllı telefon kullanımının çevrimiçi alışverişi kolaylaştırdığı vurgulandı.

Çin hükümetinin desteğiyle sektörün hızla büyümesi beklenirken, büyük teknoloji şirketlerinin bu alandaki yatırımları yapay zeka oyuncaklarını küresel tüketici harcamalarında giderek daha önemli bir konuma taşıyor.