Çin'de yıllık cirosu 2,76 milyon doları aşan sanayi işletmelerinin 2024 kârı: 1,04 trilyon dolar

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, Aralık 2024'te yüzde 11 artarak önceki 4 aydaki düşüşü tersine çevirse de 2024 genelinde yüzde 3,3 azaldı.

Kârlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 4,6 azalırken, özel sektör işletmelerinde yüzde 0,5 arttı. Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde faaliyet gösteren şirketler dahil yabancı şirketlerin kârları ise bir önceki yıla göre 1,7 düştü. Çin'de sanayi şirketlerinin kârları geçen yıl ağustosta yüzde 17,8, eylülde yüzde 27,1, ekimde yüzde 10 ve kasımda yüzde 7,3 azalmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârı, Ocak-Aralık 2024 döneminde 7,43 trilyon yuana (1,04 trilyon dolar) ulaştı.

2024 büyüme hedefine ulaşmayı başardı

Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemler, ekonomik büyümeyi ve sanayi sektörünü olumsuz etkiledi. Geçen yıl hükümet eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleri alsa da, söz konusu tedbirlerin olumlu sonuçları henüz reel ekonomiye yansımadı.

Çin ekonomisi, 2024'te 'yüzde 5 civarında' olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakaladı.