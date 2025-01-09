Çin'de zayıf iç talep sorunu sürerken Trump dönemine dair endişeler artıyor
Asya borsalarında Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izlenirken, Fed'in toplantı tutanaklarından alınan temkinli mesajlar risk algısını artırıyor. Çin'de zayıf iç talebin varlığını koruyan önemli risklerden biri olduğunu belirten analistler, Trump'ın göreve başlamasından sonraki dönemde ABD'nin izleyeceği ekonomik politikalara ilişkin haber akışının yakından takip edileceğine dikkat çekiyor.
Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor. ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasından sonraki dönemde hükümetin Asya'ya yönelik izleyeceği ekonomik politikalara ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.
Çin'de bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, söz konusu döneme ait Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,3 azaldı. Ülkede zayıf iç talep, varlığını koruyan en önemli riskler arasında yer alıyor.
Borsalarda durum...
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 39.621 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.521 puandan günü tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 19.274 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 77.701 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.215 puan seviyesinde bulunuyor.