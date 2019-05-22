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Çin’deki yapı bizde de olmalı

Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısında sektör temsilcileri devletin özellikle Çin’de olduğu gibi lojistik maliyetlerini düşürecek adımlar atması gerektiğini bildirdiler... Yeşim Ardıç'ın haberi...

Çin’deki yapı bizde de olmalı
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