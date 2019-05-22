Çin’deki yapı bizde de olmalı
Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısında sektör temsilcileri devletin özellikle Çin’de olduğu gibi lojistik maliyetlerini düşürecek adımlar atması gerektiğini bildirdiler... Yeşim Ardıç'ın haberi...
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