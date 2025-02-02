Çin'den ABD tarifelerine ilk tepki: DTÖ'ye şikayet edecek!

Çin hükümeti ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ardından Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulamasını kınarken, derinleşen çatışmayı önleyebilecek görüşmeler için kapıyı açık bıraktı.

Maliye ve ticaret bakanlıkları, Pekin'in Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve Salı günü yürürlüğe girecek olan vergiye karşılık olarak belirtilmemiş “karşı önlemler” alacağını söyledi.

Trump Cumartesi günü, Pekin'in ölümcül bir opioid olan fentanilin ABD'ye akışını durdurması gerektiğini söyleyerek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması kararı vermişti.

Çin'den itidalli karşılık

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Trump'ın hamlesinin uluslararası ticaret kurallarını “ciddi bir şekilde ihlal ettiğini” belirterek ABD'yi “samimi bir diyaloğa girmeye ve işbirliğini güçlendirmeye” çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning haftalardır Pekin'in bir ticaret savaşının kazananı olmayacağına inandığını söyledi.

Çin'in Pazar günkü en sert çıkışı, Trump'ın selefi Joe Biden yönetiminin de Pekin'i uyuşturucunun üretimi için gerekli olan Çin yapımı öncül kimyasalların sevkiyatını engellemeye çağırdığı bir alan olan fentanil konusunda oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı “Fentanil Amerika'nın sorunudur. Çin tarafı Amerika Birleşik Devletleri ile narkotik karşıtı kapsamlı bir işbirliği yürütmüş ve kayda değer sonuçlar elde etmiştir.”