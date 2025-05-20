Çin’den ABD’ye akıllı telefon ihracatı 13 yılın dibinde

Çin’in ABD’ye gerçekleştirdiği akıllı telefon ihracatı, Nisan ayında son 13 yılın en düşük seviyesine indi. Salı günü yayımlanan resmi gümrük verilerine göre, sevkiyatlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 72 oranında azalarak 700 milyon doların altına düştü. Bu sert gerileme, Çin'den ABD’ye yapılan toplam ihracattaki yüzde 21’lik düşüşü de gölgede bıraktı.

Veriler, Apple iPhone da dahil olmak üzere Çin menşeli mobil cihazların ABD pazarına girişinin, özellikle Trump döneminde uygulamaya konulan yüzde 145'e varan gümrük vergilerinin ardından ciddi biçimde zorlaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum, iki ülke arasındaki yüksek fiyatlı teknoloji ürünlerinin ticaretinde kalıcı bir daralmaya işaret ediyor.

2024 yılında toplam 690 milyar dolara ulaşan ABD-Çin ikili ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da daralabileceği endişesi, yatırımcıları tedirgin ediyor. Artan gerilimler, yalnızca teknoloji tedarik zincirlerini değil, aynı zamanda küresel piyasalarda fiyat istikrarını da tehdit ediyor.

Ticari tansiyonun halen yüksek seyrettiği iki ülke arasında, Pekin yönetimi bu hafta ABD'yi, Huawei Technologies’in yapay zeka çiplerine yönelik yaptırımlarla Cenevre’deki son ticaret görüşmelerini sekteye uğratmakla suçladı.

Geçtiğimiz yıl ABD'nin Çin'den ithalatında en büyük payı akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve lityum-iyon piller oluşturdu. Buna karşılık, Çin’e ihraç edilen başlıca ABD ürünleri arasında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), petrol, soya fasulyesi, gaz türbinleri ve yarı iletken üretim ekipmanları yer aldı.