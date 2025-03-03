Çin'den ABD'ye misilleme! Trump’ın tarifelerine karşılık tarım ürünlerine ek vergiler yolda

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yeniden tırmanıyor. Pekin, salı günü yürürlüğe girecek ABD tarifelerine karşı misilleme hazırlığında. Devlet destekli Global Times gazetesine göre, Çin’in misilleme planında Amerikan tarım ürünleri öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Çin’e yönelik ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış ve bu oranı toplamda yüzde 20’ye kadar çıkartabileceğini belirtmişti. Trump yönetimi, bu kararı Çin’in fentanil akışını durdurmak için yeterli önlemi almaması nedeniyle aldığını öne sürerken, Çin hükümeti ise bu suçlamaları "şantaj" olarak değerlendirmişti.

Tarifeler ve tarife dışı önlemler gündemde

Global Times, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “Çin, ABD’nin fentanil bahanesiyle Çin mallarına ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulama tehdidine karşılık olarak ilgili misilleme önlemlerini inceliyor ve oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Habere göre Pekin’in misilleme adımları yalnızca ek vergilerle sınırlı kalmayabilir. Çin, tarife dışı önlemleri de içeren daha kapsamlı bir ticari misilleme planı üzerinde çalışıyor. Bu adımların ABD’den ithal edilen tarım ve gıda ürünlerini kapsaması bekleniyor.

ABD yönetimi, uzun süredir Çin’in tarım ürünlerini ticaret savaşında bir koz olarak kullanmasına karşı hassas bir tutum sergiliyor. 2018’den bu yana Pekin, Trump yönetiminin uyguladığı tarifelere misilleme olarak Amerikan tarım ürünlerine yüzde 25’e varan ek vergiler getirmişti. Soya fasulyesi, sığır eti, domuz eti, buğday, mısır ve sorgum gibi ürünler bu vergilerden en çok etkilenen kalemler arasında yer alıyor.

Çin, tarım ithalatını azaltmaya devam ediyor

Dünyanın en büyük tarım ithalatçısı olan Çin, 2024 yılında ABD’den toplam 29,25 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etti. Ancak bu rakam, 2023’te yaşanan yüzde 20’lik düşüşün ardından bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma gösterdi.

Trump yönetiminin aldığı son kararın ardından, Çin’in Amerikan tarım ürünlerine yönelik yeni ek vergiler uygulayarak ithalatı daha da azaltması bekleniyor.

Misilleme için kritik zaman dilimi

Global Times, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı tarifelere karşı Pekin’in misilleme planlarını ilk duyuran kaynak olmuştu.

Çin’in, Trump’ın yeni gümrük vergisi kararına bir hafta içinde yanıt vermesi veya ABD ile bir uzlaşma sağlaması gerektiği belirtiliyor. Özellikle Çin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık toplantısıyla çakışan bu süreç, Pekin’in 2025 ekonomik planlarını açıkladığı döneme denk geliyor. Bu nedenle, alınacak kararların Çin’in uzun vadeli ekonomi politikaları açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlardan uyarı: Ticaret savaşı derinleşebilir

Pekin Üniversitesi Küresel İşbirliği ve Anlayış Enstitüsü Direktörü Wang Dong, ABD-Çin ticaret savaşının kaçınılmaz olmadığını ancak Trump’ın aldığı son kararın yanlış bir hamle olduğunu ifade etti.

Wang, “Trump ve danışmanları, tarifeleri artırarak Çin’e baskı yapabileceklerini düşünüyor olabilirler, ancak bu ters tepecektir. Çin kesinlikle güçlü bir şekilde karşılık verecektir” dedi.