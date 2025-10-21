Çin'den ABD’ye nadir toprak mıknatısı sevkiyatı sert düştü

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, ülkenin ABD’ye nadir toprak mıknatıs ihracatı eylül ayında önemli ölçüde azaldı.

Veriler, ihracatın ağustosa göre yüzde 28,7 düşerek 420,5 tona gerilediğini ortaya koydu.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük seviyede gerçekleşti.

İhracatta düşüş ikinci ayda da sürdü

Çin’in nadir toprak mıknatısı ihracatında eylülde görülen gerileme, art arda ikinci aylık düşüş olarak kayda geçti.

Verilere göre, toplam ihracatın azalmasında ABD’ye yapılan sevkiyatlardaki düşüş kadar, küresel talepteki yavaşlama da etkili oldu.

Kısıtlamaların etkisi küresel ölçekte hissediliyor

Gümrük İdaresi, Çin’in ihracat kısıtlamalarının sadece ABD’ye yönelik olmadığını, toplam nadir toprak mıknatıs sevkiyatlarının da ağustosa göre yüzde 6,1 azaldığını bildirdi.

Bu durum, Çin’in kritik ham madde tedarikinde uyguladığı kontrollerin küresel pazara da yansıdığına işaret ediyor.