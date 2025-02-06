Çin’den ABD’ye sert mesaj: Zorbalık karşısında gerekli önlemleri alacağız

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sertleştirerek, Washington yönetiminin "tek taraflı zorbalık" yaptığını savundu.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, düzenlediği basın toplantısında, Çin’in ulusal çıkarlarını her koşulda koruyacağını belirterek, "Tek taraflı zorbalık eylemleri karşısında, Çin kendi haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde korumak için kesinlikle gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin’in ticari anlaşmazlıkları kışkırtma niyetinde olmadığını vurgulayan He, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. He ayrıca, ABD’yi sınır ötesi e-ticaret için daha adil ve öngörülebilir bir ortam yaratmaya çağırdı.

Fentanil gerilimi ve ek vergi kararı

ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Washington, bu kararın gerekçesi olarak Çin’in fentanil üretimiyle bağlantılı olduğu iddialarını öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Struck ise ABD’nin kararına sert tepki göstererek, "Çin, ABD'nin fentanil meselesini bahane ederek Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme hamlesini şiddetle kınıyor ve buna karşı çıkıyor. Çin'in aldığı tedbirler, meşru hak ve menfaatlerimizin korunması için gereklidir" açıklamasında bulundu.

Çin hükümeti, ABD’nin tek taraflı ekonomik baskı politikalarına karşılık olarak misilleme adımları atmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, bu gerilimin ABD-Çin ticari ilişkilerini daha da zorlaştırabileceği yorumunda bulunuyor.