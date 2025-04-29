Çin'den ABD'ye sert tarife tepkisi: Trump'a zorba dedi, 'Çin diz çökemeyecek' mesajı verdi

Trump yönetiminin Pekin’e baskı yapmak için yeni ticaret araçlarını kullanabileceğine dair sinyaller vermesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tarife geriliminin azalmasının Çin'e bağlı olduğunu söylemesinin ardından Çin'den ABD'ye sert tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi BRICS toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ı zorba olarak nitelerken, uzlaşmanın sadece 'zorbayı' cesaretlendireceğini söyledi.

ABD'li Bakan Bessent, dün yaptığı açıklamalarda Çin'in ABD'nin onlara sattığından çok daha fazla kendilerine mal sattığını ve yüksek tarifelerin sürdürülemez olduğunu söyledi. Bessent, bu nedenle iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğu ifade etti.

'Zorbanın şansını daha da zorlamasına neden olacak'

Bessent'in açıklamalarının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS toplantısında yatıştırmanın yalnızca "zorbayı" cesaretlendireceğini ve BRICS grubunu ABD vergilerine karşı savaşmaya çağıracağını söyledi.

Wang konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Serbest ticaretten uzun süredir muazzam faydalar sağlayan ABD, şimdi tüm ülkelerden fahiş fiyatlar talep etmek için gümrük tarifelerini bir pazarlık kozu olarak kullanacak kadar ileri gidiyor. Eğer biri sessiz kalmayı, uzlaşmayı ve korkudan sinmeyi tercih ederse, zorbanın şansını daha da zorlamasına yol açacaktır."

Sert açıklamalar, Bessent'in Washington'ın nüfuz kazanmak için Çin'e belirli ihracatları yasaklayabileceğini öne sürmesine rağmen Çin'in ticaret görüşmelerine girme baskısına direnmeyi planladığını gösterdi.

Video mesaj yayımladı: Çin diz çökmeyecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyu netleştirmek için bugün günü iki dilde altyazılı bir video yayınladı. Videoda Pekin'in geri adım atmayacağı, bunun aynı zamanda dünyanın iyiliği için olduğu belitildi.

Videoda "Çin diz çökmeyecek. Çünkü kendimiz için ayağa kalkmanın iş birliği olasılığını canlı tuttuğunu, uzlaşmanın ise onu söndürdüğünü biliyoruz" ifadelerine yer verildi.