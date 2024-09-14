Çin'den ABD'ye sert tepki: Yanlışlarını düzelt ve tüm vergileri kaldır!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi artışlarına karşı bir açıklama yaptı. Pekin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergileri kesin bir şekilde reddettiğini belirterek, Washington yönetimini bu "yanlış" politikalarını derhal düzeltmeye ve tüm gümrük vergilerini kaldırmaya çağırdı.

Reuters'ın haberine göre; bakanlık açıklamasında, "Çin, Çinli şirketlerin çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerine yer verildi. Çin'in bu sert çıkışı, ABD'nin yerli sanayiyi korumak amacıyla elektrikli araçlar, güneş panelleri ve stratejik ürünler gibi Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırma kararının ardından geldi.

Yeni vergiler, 27 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve iki ülke arasındaki ticari gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor. Çin, ABD ile ticaret ilişkilerini yeniden dengelemek amacıyla ABD’nin attığı bu adımları dikkatle izlediğini ve karşı önlemler alacağını vurguladı.