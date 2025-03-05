Çin'den dev savunma hamlesi: Büyümeden fazla bütçe artışı yapacak!

Çin, 2025 yılında savunma harcamalarını yüzde 7,2 oranında artıracağını duyurdu. Pekin, ulusal güvenliği sıkı bir şekilde koruma hedefi doğrultusunda toplam 1,78 trilyon yuanlık (yaklaşık 247 milyar dolar) bir savunma bütçesi önerdi. Bu artış oranı, Çin’in yüzde 5 civarındaki ekonomik büyüme hedefinin oldukça üzerinde kalıyor.

Son üç yılda düzenli artış

Çin, 2024 yılında da savunma bütçesini yüzde 7,2 artırarak 1,67 trilyon yuana çıkarmıştı. Önceki yıllarda ise 2022’de yüzde 7,1, 2021’de ise yüzde 6,8 oranında artış kaydedilmişti. Bu trend, Çin’in askeri yatırımlarını uzun vadeli bir stratejiyle artırdığını gösteriyor.

Batı’nın savunma hamlelerine yanıt mı?

Çin’in bu kararını, Batılı hükümetlerin kendi askeri harcamalarını artırdığı bir dönemde açıklaması dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, özellikle ABD ve müttefiklerinin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırmasına karşılık savunmasını güçlendirme ihtiyacı duyuyor.

Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin’in askeri bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lou, "Barışın güçle korunması gerekir." ifadelerini kullanarak, Çin’in savunma yatırımlarının "gerekli" olduğunu vurguladı.

Pekin’in savunma stratejisi

Çin’in artan savunma harcamaları, özellikle Tayvan Boğazı’ndaki gerilimler, Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığını güçlendirme çabaları ve Hint-Pasifik bölgesinde ABD ile rekabeti çerçevesinde değerlendiriliyor. Pekin, modern askeri teknolojiye ve stratejik silah sistemlerine yatırım yaparak küresel savunma sahnesinde daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Çin’in yeni savunma bütçesi, bölgesel ve küresel güvenlik dinamikleri üzerinde önemli etkiler yaratması beklenen kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.