Çin'den faiz kararı: 14. ayda da değişiklik gelmedi

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Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Banka, bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,00, konut kredileri için referans kabul edilen beş yıllık LPR'yi ise yüzde 3,50 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece Çin'de gösterge kredi faizleri 14. ay üst üste değişmedi.

Beklentilere paralel karar

Piyasalar, Çin Merkez Bankası'nın bu ay da faiz oranlarında değişikliğe gitmesini beklemiyordu. Açıklanan karar, ekonomideki toparlanmanın istenilen seviyeye ulaşmamasına rağmen para politikasında istikrarın korunacağı yönündeki beklentileri doğruladı.

Ekonomide karışık görünüm sürüyor

Çin ekonomisinde son dönemde farklı alanlarda farklı performanslar dikkat çekiyor.

İhracat ve üretim, güçlü dış talebin desteğiyle dirençli görünümünü korurken, iç tüketim ile gayrimenkul sektöründeki zayıflık ekonominin genel toparlanmasını sınırlıyor. Ekonomistler bu tabloyu "K şeklinde toparlanma" olarak nitelendiriyor.

Merkez Bankası temkinli duruşunu koruyor

PBOC, finansal sisteme likidite sağlamaya devam ederken, ekonomiyi desteklemek amacıyla geniş kapsamlı bir parasal genişleme adımı atmaktan kaçınıyor. Bu yaklaşım, para politikasında kontrollü ve istikrarlı bir duruşun sürdürüldüğüne işaret ediyor.

LPR neden önemli?

Çin'de her ay belirlenen kredi ana faiz oranı (LPR), 20 ticari bankanın Çin Merkez Bankası'na sunduğu faiz teklifleri doğrultusunda hesaplanıyor.

Bir yıllık LPR, şirketler ve bireyler için kullandırılan yeni kredilerin büyük bölümünde referans alınırken, beş yıllık LPR ise konut kredilerinin fiyatlandırılmasında temel gösterge olarak kullanılıyor.