Çin'den gelen 'dizel motor' ithalatına önlem

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli "gücü 15kW'ı geçmeyen dizel motorlar"ın ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren kurul, söz konusu ürünün ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığına ve dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verdi.

Ürünün ithalatına yürütülecek soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek.