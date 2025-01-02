Çin'den ithal araçlara vergi artışı: Otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanı iki marka ismi verdi
Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve bazı hibrit araçlardan alınan ilave gümrük vergisinin yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltilmesi otomotiv piyasasını nasıl etkileyecek? Yerli üretimi desteklemek üzere alınan bu karar otomobil fiyatlarının yükselmesine yol açacak mı? Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın düzenlemenin bazı markaların otomobil fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.
Otomotiv pazarında yerli üretimi ve yurtiçi yatırımları desteklemek için geçen yıl haziran ayında Çin’den ithal edilen içten yanmalı ve bazı hibrit araçlara yönelik getirilen ilave yüzde 40 gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkarıldı.
31 Aralık’ta Resmi Gazetesi’nin üçüncü mükerrer sayısında yayınlanan kararla akaryakıt ve bazı hibrit motorlu araçlardan alınan gümrük vergisinin asgari tutarı araç başına 7 bin dolardan 9 bin 500 dolara yükseltildi.
Plug-in hibrit (PHEV) olarak ifade edilen şarj edilebilir hibrit araçlardan alınan ilave gümrük vergisi ise değiştirilmedi.
Çin'den ithal araçların fiyatları artacak mı?
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın düzenlemenin bazı markaların otomobil fiyatlarını etkileyeceğini ifade etti.
Yalçın’a göre; bu karar özellikle Chery ve MG gibi Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki fiyatlarını etkileyecek.
Hüsamettin Yalçın “Yerli üretimin desteklenmesi ve iç pazardaki payının artırılması amacıyla alınan bu karar, Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların maliyetlerini artıracaktır" dedi.