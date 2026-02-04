Çin'den küresel para hamlesi: Yuan için sessiz ama stratejik plan

Dünya genelinde ülkelerin attığı politik adımlar ve bu doğrultuda belirlenen hedef ve stratejiler, küresel ticaret üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’de Donald Trump’ın ikinci kez göreve gelmesiyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilim geçen yıl yükselmiş olsa da Washington ile Pekin yönetimlerinin uzlaşmacı tutum benimsemesiyle iki ülke arasındaki stres bir miktar azaldı.

ABD yönetiminin yapay zeka ve teknoloji alanında aldığı kararlar, küresel ölçekte yarı iletken ve çip şirketlerine yönelik beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açarken, Çin tarafından atılacak adımlar bu süreçte önem arz ediyor.

Çin’in “finansal süper güç” olma vizyonu

Bu çerçevede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Komünist Parti’nin “Qiushi” dergisinde yayımlanan makalesinde, küresel finansal dengelerin değiştiği bir dönemde Çin’in “finansal süper güç” olma vizyonunu ve RMB’ye ilişkin hedeflerini ortaya koyması dikkati çekti.

Şi, yazısında, ülkenin resmi para birimi RMB’nin yalnızca ülke içi işlemlerde kullanılan bir para birimi olmaktan çıkarılarak uluslararası ticaret ve finans sisteminde daha etkin bir rol üstlenmesini amaçladıklarını ifade etti. Bu doğrultuda Şi, para politikasında bağımsızlığın güçlendirilmesi, finansal altyapının derinleştirilmesi ve Çin’in ulusal koşullarına uygun bir finansal sistemin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu yazıda, güçlü bir finansal denetim yapısına, sağlam bir finans hukuku çerçevesine ve özellikle uluslararası finansal kuralların oluşturulmasında etkili bir söz hakkına sahip olunmasının gereğine işaret edilirken, Çin’in bu sistemi sürdürebilecek güçlü ve uzmanlaşmış bir finansal insan kaynağı havuzu yetiştirmesi gerektiği de belirtildi.

RMB’nin uluslararasılaşması öncelik kazanıyor

Konuyu değerlendiren Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, Çin’in uzun yıllardır para biriminin uluslararası kullanımını artırma hedefi üzerinde durduğunu belirterek, Şi’nin bu konuyu zaman zaman gündeme taşıdığını söyledi.

Kaymaz’a göre, Çin lideri Şi Cinping’in makalesinin Qiushi dergisinde yayımlanması, yuanın (RMB) uluslararasılaşmasına verilen önemin arttığına işaret ediyor. Qiushi, Çin Komünist Partisi için ideolojik bir yol haritası niteliği taşıdığı için burada verilen mesajlar yalnızca görüş değil, yönlendirme olarak okunuyor. Ancak Çin, yuanı küresel bir para haline getirmekte temkinli davranıyor. Bunun temel nedeni, sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasının finansal istikrarı tehdit etmesi. Çin, geçmişte kısmi serbestleşme denemesinde büyük sermaye çıkışları yaşadı ve geri adım attı.

Yuanın tam konvertibl hale gelmesi, para biriminin değerlenmesine ve ihracat rekabetinin zayıflamasına yol açabileceğini ifade eden Kaymaz, ayrıca Çin'in ABD ile olası bir finansal gerilimde sermaye hesabını açık tutmayı ulusal güvenlik riski olarak gördüğüne işaret ediyor.

Özetle Çin, yuanın küresel kullanımını artırmak istiyor, ancak bunu Batı’daki gibi tam serbest bir rezerv para modeliyle değil, kontrollü ve sınırlı bir uluslararasılaşma stratejisiyle yapmayı planlıyor.