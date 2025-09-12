Çin’den Meksika’ya uyarı: Tarife artışına misilleme gelir

Çin, Meksika’nın ithalat tarifelerini yükseltme planına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Pekin yönetimi, özellikle Çinli otomobil üreticilerini hedef alabileceği belirtilen bu adımın misillemeyle karşılaşacağını duyurdu.

“ABD’yi yatıştırma girişimi”

Çin Dışişleri yetkilileri, tek taraflı bir tarife artışının ABD’nin baskılarını yatıştırma girişimi olarak görüleceğini belirterek, “Çin kendi hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaktır” açıklamasında bulundu.

52 milyar dolarlık ithalat etkilenecek

Meksika hükümeti bu hafta açıkladığı planla, ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan kilit ürün ithalatına yüksek tarifeler getirmeyi gündeme aldı.

Otomobillerin yanı sıra çelik, tekstil, oyuncak, ev aletleri ve ayakkabıların da dahil olduğu bu düzenlemenin yaklaşık 52 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi bekleniyor.

Çinli otomobiller için kritik pazar

Meksika, yeni otomobil satışlarının yaklaşık beşte birini Çin yapımı araçların oluşturduğu önemli bir pazar konumunda.

Son yıllarda Çin yatırımlarının hızla arttığı ülkede ikili ticaret de genişlerken, Meksika hükümeti yüksek teknoloji imalatına yönelme ve ABD’nin korumacı taleplerini karşılama baskısı altında.

Pekin’in adımı emsal olabilir

Çin’in hangi karşı önlemleri alacağı belirsizliğini korurken, olası misillemenin ABD’nin talebi doğrultusunda Çin’in çıkarlarına zarar veren üçüncü ülkelere karşı izlenecek yol için de emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.