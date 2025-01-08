Çin'den Nijerya'ya 245 milyon Euro'luk kredi

Nijerya'daki 'Kano-Kaduna Demiryolu Projesi'nin inşası için verilen 245 milyon Euro'luk krediye yönelik açıklama yapan Çin Kalkınma Bankası yetkilileri, "Kano-Kaduna Demiryolu Projesi, Üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na dahil edilen pratik işbirliği projeleri listesindedir" ifadeleri kullanıldı.

Hat, tamamlandığında Kano ile Abuja arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı sağlayacak. Güzergah boyunca ilgili endüstrilerin gelişimini teşvik edecek projenin inşası ve işletilmesinin, Nijerya'da çok sayıda iş fırsatı oluşturması bekleniyor.