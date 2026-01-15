Çin’den Nvidia hamlesi: Kota getirecek
Çin’in, yerli şirketlerin Nvidia başta olmak üzere yabancı üreticilerden satın alabileceği ileri seviye yapay zeka çiplerinin miktarını sınırlamak için düzenleme hazırlığında olduğu, böylece satışları tamamen yasaklamak yerine kontrollü şekilde sürdürmeyi hedeflediği bildirildi.
Çin, yerel şirketlerin yabancı üreticilerden, özellikle Nvidia’dan, satın alabileceği ileri yapay zeka çiplerinin miktarını düzenlemek için kurallar üzerinde çalışıyor.
Nikkei Asia’nın haberine göre, merkezi hükümetin hazırladığı düzenlemeler, toplam satın alma hacmini sınırlayarak Nvidia satışlarının tamamen yasaklanması yerine belirli ölçüde devam etmesine izin verecek.
Gelişme, Trump yönetiminin salı günü Nvidia’nın ABD merkezli H200 çiplerinin Çin’e satışına resmi onay vermesinin ardından geldi.