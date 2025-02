Çin'den sigorta şirketlerine altın alım izni! Milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım

Takip Et

Çin sigortacıların altın almalarına izin veren programı uygulmaya alarak, milyarlarca dolar potansiyel yatırımı serbest bıraktı. Çin'in bu adımının rekor kıran altın rallisine daha fazla ivme kazandırması bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; aralarında PICC Property & Casualty Co. ve China Life Insurance Co. gibi devlerin de olduğu on sigorta şirketi varlıklarının yüzde 1'ini külçe altına yatırabilecek.

27,4 milyar dolarlık fon potansiyeli

Minsheng Securities Co. tarafından yayınlanan bir araştırma notunda bu düzenlemenin, potansiyel olarak 200 milyar yuan (27,4 milyar dolar) fon anlamına geldiği ifade edildi.

Çin'de yatırım seçenekleri sınırlı

Çin'deki yatırım seçeneklerinin kıtlığı ve emlak düşüşü ile ekonomik durgunluk yetkilileri yeni yatırım alternatiflerine yönlendirirken, altın fiyatları son bir buçuk yılda yüzde 40 arttı.

ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi ve jeopolitik riskler altında yükselişi tetiklemeye devam ederken Çinli yatırımcılar için yatırımı pahalı hale getirebilir.

Bu hamle aynı zamanda altını Çinli sigortacıların yatırım yapmasına açıkça izin verilen ilk emtia haline getiriyor. Çin, sigorta fonlarının “istikrarlı nakit getirisi” olmayan varlıklara yatırım yapmasını kısıtlıyor ve tahviller ve hisse senetleri gibi varlıklara koyabilecekleri miktarı sınırlandırıyordu.