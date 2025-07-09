Çin'den Tayvan ordusuyla bağlantılı 8 şirkete ihracat yasağı

Çin, Tayvan ordusuyla bağlantılı olduğu belirtilen 8 şirketin, güvenlik gerekçesiyle ihracat kontrol listesine alındığını bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı, Tayvan merkezli 8 şirkete ilişkin açıklamada bulundu.

Tayvan ordusuyla bağlantılı bu şirketlerin ihracat kontrol listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu kararın "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bölgede barış ve istikrar" adına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu şirketlere, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen ürünlerin ihracatının yasaklandığı ifade edildi.

Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.